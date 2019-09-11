ДТП с велосипедистом попало на камеру в Липецке

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-11T09:12:35+03:00

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Авария с участием велосипедиста произошла минувшим вечером, 10 сентября, у кольца на улице Циолковского в Липецке. Там на развязке сбили велосипедиста. Момент столкновения записала камера уличного наблюдения.

ДТП с велосипедистом в Липецке .

На кадрах видно, как два велосипедиста, двигаясь по проезжей части, приближаются к кольцу. В какой-то момент один из них начинает поворачивать в сторону кольца и пересекает дорогу перед машиной, которая едет прямо. Водитель легковушки не успевает среагировать и сбивает велосипедиста по касательной.

Несмотря на удар, пострадавший встает на ноги, но затем опускается на асфальт. По счастливой случайности, мимо проезжал автомобиль «скорой». Медики остановились у места аварии и оперативно оказали велосипедисту помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU