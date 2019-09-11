2019-09-11T09:12:35+03:00
Происшествия

ДТП с велосипедистом попало на камеру в Липецке

По счастливой случайности, мимо проезжала скорая [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария с участием велосипедиста произошла минувшим вечером, 10 сентября, у кольца на улице Циолковского в Липецке. Там на развязке сбили велосипедиста. Момент столкновения записала камера уличного наблюдения.

ДТП с велосипедистом в Липецке .

На кадрах видно, как два велосипедиста, двигаясь по проезжей части, приближаются к кольцу. В какой-то момент один из них начинает поворачивать в сторону кольца и пересекает дорогу перед машиной, которая едет прямо. Водитель легковушки не успевает среагировать и сбивает велосипедиста по касательной.

Несмотря на удар, пострадавший встает на ноги, но затем опускается на асфальт. По счастливой случайности, мимо проезжал автомобиль «скорой». Медики остановились у места аварии и оперативно оказали велосипедисту помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Липецком две недели ищут пропавшую пенсионерку
Под Липецком фура отцепилась от тягоча и влетела в ограждение
Блогер Илья Варламов раскритиковал платную детскую площадку в Липецке
В среду в Липецке до 28 градусов тепла
На двух улицах Липецке из-за коммунальной аварии отключили воду
В Липецке ищут свидетелей смертельного ДТП с сотрудником воронежского УФСИН
Отставку начальника липецкой полиции в УМВД не опровергают
Дорогой внедорожник сгорел под утро в Липецке
Игорь Артамонов: «Липецкая область – регион, где успешно реализуются задачи импортозамещения»
В Липецке судят двух бывших участковых за попытку «замять» ДТП за деньги
89-летняя липчанка получила свой первый паспорт
Под Липецком прицеп оторвался от "КАМАЗа" и влетел в "Ладу"
Под Липецком столкнулись "Скания", "ВАЗ" и "Газель": погиб мужчина
Во вторник в Липецке до +28 градусов
Несмотря на опровержение, СМИ настаивают, что столкновение истребителей над Липецком было
Во вторник в Липецке встанут некоторые трамваи, у остальных изменится маршрут
Под Липецком почти месяц ищут 20-летнюю девушку
Липчанин оплатил долг в 187000 рублей только после ареста машины
Липецкие сахарные заводы уже произвели более 120 тысяч тонн сахара
Сбербанк запустил новый продукт – тендерный кредит, встроенный в специальный счет
Под Липецком будут судить мужчину, застрелившего своего недруга