2019-09-11T09:24:36+03:00
Происшествия

Под Липецком две недели ищут пропавшую пенсионерку

Галина Сундукова ушла из дома в селе Пальна — Михайловка
Лия МУРАДЬЯН
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Пропала пенсионеркаПропала пенсионеркаФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области две недели ищут пенсионерку, которая пропала в Становлдянском районе. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», 72-летняя Сундукова Галина Федоровна ушла из дома в селе Пальна — Михайловка еще 28 августа. С тех пор бабушку никто не видел. Волонтеры предупреждают, что пожилая женщина может быть дезориентирована.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 155-160 см., среднего телосложения. волосы русые с проседью, собраны в косу.

Быдла одета: белый плащ, черное трико, зимние ботинки и красные бусы на шее.

Просьба ко всем, кто видел Галину Федеровну после исчезновения, знает где она может находиться или владеет любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 – волонтеры. Или написать на почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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