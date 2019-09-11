Липецких предпринимателей бесплатно научат развивать бизнес в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-11T09:38:14+03:00

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В Липецке городской департамент экономического развития бесплатно научит предпринимателей развивать свой бизнес в социальных сетях. Семинар про продвижению малого бизнеса в ВК будет длиться полтора часа, за которые бизнесменам расскажут особенности региональной аудитории, универсальность ВК, пояснят, как создать эффективное рекламное предложение и дадут советы по оформлению групп.

Также представители малого и среднего бизнеса узнают, как выбрать аудиторию для рекламы и работать с рекламным кабинетом ВК. Какие бывают основные ошибки при продвижении в ВК в регионах и как выбрать исполнителя для работы в соцсети. В конце будет разбор кейсов.

Бесплатный семинар при поддержке администрации города проведет основатель SMM-агентства «Мишка Диджитал» Алексей Шатилов. Бизнесменов ждут 12 сентября в 18.00 в конференц-зале на этаже администрации города по адресу Театральная, 1. Чтобы принять участие, нужно оставить заявку.

ИСТОЧНИК KP.RU