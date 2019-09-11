Под Липецком «Калина» перевернулась в кювет, водитель погиб

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-11T10:34:20+03:00

За стуки на дорогах области в авариях пострадали 3 человека и один погиб

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Трагическая авария произошла во вторник вечером, 10 сентября, в Усманском районе Липецкой области. В селе Октябрьское около 20.00 на проспекте Революции не справился с управлением «Калины» 52-летний водитель. Универсал «Лада-111730» вылетел в кювет и перевернулся. Водитель скончался на месте ДТП до приезда «скорой», еще одного человека, 52-летнего пассажира, увезли в больницу.

По данным УГИБДД региона, всего за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 3 ДТП с пострадавшими, в которых три человека получили травмы и один погиб.

Так в Липецке в 7.55 утра на улице Баумана 60-летний водитель «Рено Сандеро» разбил три машины: «Ладу Гранту», за рулем которой была 18-летняя девушка, «Форд Фокус» с 63-летним водителем и «Пежо 308», которым управляла 48-летняя женщина. В аварии пострадала девушка на «Гранте».

Последняя авария с пострадавшими произошла в 21.30 на улице Космонавтов в Липецке столкнулись «Рено Логан» и «Лада Калина». В ДТП травмы получил 43-летний водитель «Калины» и его 43-летняя пассажирка.

ИСТОЧНИК KP.RU