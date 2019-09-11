Под Липецком подростки украли у женщины мопед

СЕГОДНЯ 10:51 2019-09-11T10:51:47+03:00

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Кражу мопеда раскрыли в Лебедянском районе Липецкой области во вторник, 10 сентября. В полицию обратилась 35-летняя женщина и заявила о том, что у нее в селе Сезеново от дома по улице Советской пропал мототранспорт. Мопед украли 9 сентября. Под подозрение попали двое несовершеннолетних подростков. Обоих задержали и сейчас они дают показания по уголовному делу о краже.

В тот же день в том же Лебедянском районе раскрыли кражу животного. В полицию пришла 27-летняя девушка из села Покрово-Инвалидная и рассказала, что в ночь с 9 на 10 сентября воры пробрались к ней в сарай на улице Гришина. Из сарая утащили свинью. Вора поймали в тот же день. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался 41-летний житель того же района. По факту кражи с проникновением возбудили уголовное дело. Выжила ли свинья, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU