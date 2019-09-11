В липецком СИЗО погиб житель Ингушетии

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-11T11:38:33+03:00

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О гибели заключенного в СИЗО Липецкой области сообщил координатор проекта «Gulagu.net». Подробности инцидента изложены в открытом обращении, которое адресовал президенту, гепрокурору, председателю СК России, и директору ФСИН. Письмо также адресовано региональным главам правоохранительных ведомств.

Осужденного 42-летнего жителя Ингушетии Ахмета Бачалова нашли мертвым 8 сентября в камере ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Липецкой области. По данным правозащитника, ранее Бачелов отбывал срок в Калужской области, 26 августа его направили в тюрьму города Ельца, в Липецкую область он прибыл 7 сентября, а на следующий день погиб.

По официальной версии, заключенный сам наложил на себя руки. Но родственники в это не верят. По данным из открытого письма, Бачалов не был склонен у самоубийству, после освобождения планировал воспитыввать своих детей. Также правозащитник сообщает, что на теле погибшего множество повреждений на кистях рук, на ногах и шее.

ИСТОЧНИК KP.RU