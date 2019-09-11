Под Липецком гость изнасиловал жену приятеля, пока все спали
В Липецкой области будут судить насильника, который напал на хозяйку дома, куда его пригласили в гости. Все произошло 6 июля в городе Грязи, где местные праздновали семейное торжество. В числе приглашенных друзей и родственников был 39-летний житель того же города.
Ночью после застолья, когда все уснули, злодей воспользовался моментом и напал на супругу хозяина дома. Мужчина при помощи физической силы подавил сопротивление жертвы и изнасиловал. После преступления насильник сбежал. А утром женщина написала заявление и вскоре негодяя поймали.
Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в ходе расследования обвиняемый во всем сознался и активно сотрудничал со следствием. На время следствия он находился под стражей, сейчас дело направили в суд.
По 131 статье УК маньяку грозит до 6 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU