2019-09-11T13:45:34+03:00
Происшествия

Под Липецком гость изнасиловал жену приятеля, пока все спали

Раскаявшемуся маньяку грозит до 6 лет тюрьмы
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Липецкой области будут судить насильника, который напал на хозяйку дома, куда его пригласили в гости. Все произошло 6 июля в городе Грязи, где местные праздновали семейное торжество. В числе приглашенных друзей и родственников был 39-летний житель того же города.

Ночью после застолья, когда все уснули, злодей воспользовался моментом и напал на супругу хозяина дома. Мужчина при помощи физической силы подавил сопротивление жертвы и изнасиловал. После преступления насильник сбежал. А утром женщина написала заявление и вскоре негодяя поймали.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, в ходе расследования обвиняемый во всем сознался и активно сотрудничал со следствием. На время следствия он находился под стражей, сейчас дело направили в суд.

По 131 статье УК маньяку грозит до 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Липецке пенсионер выстрелил женщине в лицо сигнальной ракетой
Липчанин взял покататься и уехал чужом велосипеде, который потом украли
Инаугурация губернатора Липецкой области состоится в пятницу 13-го
В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость!»
Главой администрации Липецкой области зарегистрирован Игорь Артамонов
Из-за горящих покрышек дома в Липецке заволокло черным дымом
Липчан зовут на фестиваль детской игры и творчества
Сбербанк и Правительство Воронежской области: новый этап цифрового сотрудничества
В липецком СИЗО погиб житель Ингушетии
Под Липецком подростки украли у женщины мопед
Под Липецком «Калина» перевернулась в кювет, водитель погиб
Липецких предпринимателей бесплатно научат развивать бизнес в соцсетях
Под Липецком две недели ищут пропавшую пенсионерку
ДТП с велосипедистом попало на камеру в Липецке