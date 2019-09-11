2019-09-11T14:12:58+03:00
Общество

Липчан зовут на фестиваль детской игры и творчества

«Страна ПЕДАГОГиЯ» пройдет на Липецком городище
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан зовут на детский фестивальЛипчан зовут на детский фестивальФото: ЛГПУ
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В субботу, 14 сентября, на площадке Липецкое городище пройдет четвертый фестиваль детской игры и творчества «Страна ПЕДАГОГиЯ», который организуют ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и городской департамент культуры.

Праздник начнется в 12.00. Перед гостями выступят талантливые студенты университета, а также творческие коллективы города. Также студенты подготовили для детей и родителей несколько творческих и познавательных площадок.

Так на площадке института естественных, математических и технических наук детям расскажут о любопытных загадках природы, о физике, покажут волшебные химические опыты и познакомят робототехникой.

На площадке института филологии дети увидят героев любимых книг. Все, кто любит танцевать, лепить и рисовать ждет площадка института культуры, где детей научат танцевать, делать оригами и играть в народные игры. На площадке института физкультуры и спорта гости смогут поиграть в боулинг и поучаствовать в эстафетах.

Студенты института истории, права и общественных наук расскажут об интересных археологических раскопках и проведут исторический квест. Институт психологии и образования научит детей делать собственные игрушки. Также детишек ждет лепка из соленого теста, живая раскраска и фотозона с костюмами народов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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