Из-за горящих покрышек дома в Липецке заволокло черным дымом

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-11T14:57:24+03:00

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Столб едкого черного дыма поднялся над Липецком около полудня, 11 сентября, источник возгорания находился на улице Балмочных. Позже стало известно, что недалеко от дома №50 в том районе загорелся мусор.

Фото пожара опубликовали в соцсетях. По словам очевидцев, в горящей свалке валялись старые автомобильные покрышки, от которых и распространялся черный дым и неприятный запах. Густой дым окутал сразу несколько близлежащих многоэтажек.

Вскоре на место прибыли сотрудники МЧС и горящие покрышки благополучно потушили. Из-за чего начался пожар, пока неизвестно. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, в случае пожара нужно звонить в единую службу спасения по номеру 112. Также в региональном МЧС работает «телефон доверия» 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.

ИСТОЧНИК KP.RU