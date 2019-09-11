2019-09-11T15:12:52+03:00
Общество

В Липецке пройдет крестный ход «За трезвость!»

Православные пройдут вокруг микрорайона «Университетский»
Лия МУРАДЬЯН
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Крестный ход «За трезвость!» пройдет в Липецке в ближайшую субботу, 14 сентября. Eчастники крестного хода начнут маршрут от храма Сергия Радонежского и пройдут вокруг микрорайона «Университетский».

Перед началом шествия, православные перед иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша» совершат молебен о страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. Участники соберутся в 10.15 на приходе храма, после молебна они пройдут по улицам Политехническая, Бехтеева, Славянова и Замятина.

Как сообщается на сайте «1-го Липецкого благочиния», Инициатором мероприятия является ипецкое православное общество «Трезвение», крестный ход пройдет в рамках проекта «Трезвись и бодрствуй» при поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива».

ИСТОЧНИК KP.RU

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