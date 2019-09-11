Липчанин взял покататься и уехал чужом велосипеде, который потом украли

СЕГОДНЯ 17:08 2019-09-11T17:08:37+03:00

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Преступление в «лучших» традициях школьников 90-х произошло в Липецке возле бара. 54-летний мужчина приехал в бар на велосипеде, который оставил у входа в заведение. На улице он познакомился с прохожим, который попросил покататься на велосипеде, стоимостью 12 500 рублей. Хозяин не отказал и незнакомец, сделав несколько кругов вокруг бара уехал в неизвестном направлении.

Поняв, что новый знакомый уже не вернется, велосипедист обратился в полицию, где оперативно вычислили и задержали злодея. Уголовное дело возбудили по статье «мошенничество». Как сообщили в пресс-службе УМВД по области, им оказался 37-летний житель города.

Он не стал ничего отрицать, вот только велосипеда у него уже не было. Аферист рассказал, что доехал до дома, спрятал велосипед в кустах, а на утро его там не обнаружил.

ИСТОЧНИК KP.RU