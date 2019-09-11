Из-за коммунальной аварии в Липецке затопило гаражи

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-11T18:06:33+03:00

А из-за тех же гаражей, коммунальщики не могут найти место утечки

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Очередная коммунальная авария произошла в районе «Карьера» в Липецке. Все началось с того, что владельцы нескольких гаражей сообщили о том, что их строения затапливает водой.

На место выехала аварийная бригада и рабочие начали искать место, где произошла утечка. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, сотрудники компании уже вырыли траншею глубиной 5.5 метров, но поиски утечки продолжаются.

Как выяснилось рабочим мешают те же затопленные гаражи и заборы частных домов. К тому же рядом расположен овраг. Из-за гаражей, заборов и оврага коммунальная техника работает в стесненных условиях. Энергетики отметили, что капитально построенные гаражи стоят в охранной зоне водовода диаметром 600 мм.

ИСТОЧНИК KP.RU