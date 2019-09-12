2019-09-12T18:27:29+03:00
Происшествия

За месяц в Липецке поймали троих угонщиков

Всего с начала года в городе раскрыли 63 угона
Лия МУРАДЬЯН
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Серию угонов автомобилей раскрыли в Липецке сотрудники полиции. Первый случай произошел августе. На улице у мужчины выпали из кармана ключи, это заметили два проходивших мимо парня. Один из прохожих отвлек автовладельца, а другой незаметно подобрал брелок с ключами. После злодеи по сигнализации нашли «Приору» и уехали. По данным пресс-службы областного УМВД, угонщиками оказались двое парней 17 и 18 лет. Машину нашли брошенной в другом районе.

Еще один угонщик отметился скандальным ДТП в конце августа, когда некая «шестерка» разбила несколько припаркованных на улице Катукова машин и застряла на рельсах. Прибывшие автоинспекторы застали за рулем пьяного водителя, у которого не было никаких документов. Настоящий хозяин «ВАЗа» узнал об угоне только когда ему позвонили из полиции.

Последний угон произошел в сентябре. 32-летний липчанин украл сломанную десятку, чтобы разобрать ее на запчасти для ремонта своей точно такой же машины.

Всего по данным полиции в одном только Липецке за 8 месяцев раскрыли 63 угона и кражи автомобилей. Владельцев просят быть внимательней, не терять ключи и не забывать ставить машину на сигнализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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