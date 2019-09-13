2019-09-13T15:00:44+03:00
Происшествия

В Липецке школьницу сильно ударило током в трансформаторной будке

13-летняя девочка попала в больницу с тяжелыми ожогами
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке в областную детскую больницу с тяжелыми электрическими ожогами попала 13-летняя школьница. По предварительной информации, девочку ударило током в трансформаторной будке.

Девочку ударило током огромной силы. У ребенка диагностировали ожоги III степени тяжести на руках и ногах, а также и поражение внутренних органов. Предположительно, девочка дотронулась до оголенного провода.

Как именно произошел несчастный случай, сейчас выясняет полиция. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД области, по данному факту проводится проверка.

– Сообщение о ребенке, предположительно, с электротравмой, поступило из медицинского учреждения в четверг, 12 сентября, – уточнила врио руководителя пресс-службы УМВД по области Ольга Снежкова. – Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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