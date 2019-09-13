2019-09-13T15:16:04+03:00
Общество

В Липецкой области установили максимальный V класс горимости лесов

При таком классе лесной пожар может вспыхнуть от малейшей искры
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан просят пока не ходить в лесЛипчан просят пока не ходить в лесФото: Управления лесного хозяйства Липецкой области
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Из-за сухой и жаркой погоды в Липецкой области установили максимальный уровень пожарной опасности лесов – V класс горимости. Как пояснили в пресс-службе областного управления лесного хозяйства, при таком уровне пожар может разгореться от малейшего источника огня и очень быстро охватить огромную территорию.

Поэтому липчан просят пока не ходить в лес. Также в эти дни леса будут усиленно и круглосуточно патрулировать лесники и полиция. Нарушителей пожарной безопасности ждут штрафы.

В управлении напомнили, что в условиях противопожарного режима штрафы за нарушения для граждан составляют от 4 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 20 до 40, для юридических – от 300 тыс. до полумиллиона. О пожаре в лесу нужно сразу сообщать на телефон прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или в службу «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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