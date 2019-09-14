2019-09-14T19:55:13+03:00
Происшествия

В ДТП с двумя иномарками в Липецке погиб человек

Жуткая авария произошла на улице Механизаторов [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Жуткая авария произошла в эту субботу, 14 сентября, на улице Механизаторов в Липецке. Там на подъеме в сторону проспекта Победы столкнулись «Хендай» и «Мицубиси». По словам очевидцев, водитель «Хендая», двигаясь вниз, в сторону улицы 50 лет НЛМК, не вписался в поворот и машину вынесло на встречную полосу, где она задела «Митсубиси», которая ехала вверх.

ДТП на ул Механизаторов.vk.com/myregion48

Сильный удар пришелся на водительскую сторону корейской иномарки. Столкновение было такой силы, что у «Хендая» разорвало кузов. По словам проезжавших мимо автомобилистов, в аварии погиб один человек.

На место прибыли «скорая», спасатели и автоинспекторы. Как на самом деле произошла авария и кто виноват, выясняли сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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