В Липецке мужчина выпал с пятого этажа и остался жив

СЕГОДНЯ 09:12 2019-09-16T09:28:49+03:00

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Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, в районе Тракторостроителей в Липецке. Там в доме №3 на улице Юбилейной человек упал с балкона пятого этажа. Мужчина пролетел пять этажей и приземлился на газон под окнами.

Липчанин упал с балкона. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com

Несмотря на столь опасную высоту, липчанин остался жив. Очевидцы успели заснять момент перед падением, а затем вызвали «скорую» и полицию. По словам жильцов, мужчина получил многочисленные травмы. Но лежа на земле он оставался в сознании и продолжал двигаться, что видно на кадрах видео.

Мужчина упал с балкона 5 этажа .

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего и увезли в больницу. Судя по фото, которые успели снять соседи перед падением и выложили в сеть, мужчина рухнул с балкона спиной вперед. Что именно там произошло, разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU