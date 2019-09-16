2019-09-16T09:28:49+03:00
Происшествия

В Липецке мужчина выпал с пятого этажа и остался жив

ЧП случилось на улице Юбилейной в районе ЛТЗ [видео]
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчанин упал с балкона. Фото: ЧП 48 ЛипецкЛипчанин упал с балкона. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в воскресенье, 15 сентября, в районе Тракторостроителей в Липецке. Там в доме №3 на улице Юбилейной человек упал с балкона пятого этажа. Мужчина пролетел пять этажей и приземлился на газон под окнами.

Липчанин упал с балкона. Фото: ЧП 48 Липецк Фото: vk.com

Липчанин упал с балкона. Фото: ЧП 48 ЛипецкФото: vk.com

Несмотря на столь опасную высоту, липчанин остался жив. Очевидцы успели заснять момент перед падением, а затем вызвали «скорую» и полицию. По словам жильцов, мужчина получил многочисленные травмы. Но лежа на земле он оставался в сознании и продолжал двигаться, что видно на кадрах видео.

Мужчина упал с балкона 5 этажа .

Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшего и увезли в больницу. Судя по фото, которые успели снять соседи перед падением и выложили в сеть, мужчина рухнул с балкона спиной вперед. Что именно там произошло, разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Силикатных озерах в Липецке сгорело более 3,5 га территорий
С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных
Липчане отдают за ЖКХ 9.1% своих доходов – меньше среднего по стране
Липчан предупреждают о сильных порывах ветра
Сбежавший пенсионер сказал, что не заметил как сбил ребенка в Липецке
В Липецке вандалы сожгли новые евроконтейнеры для мусора
В Липецке в аварии погиб 20 летний мотоциклист
В ДТП с гужевой повозкой под Липецком погибла пассажирка «ВАЗа»
Губернатор Липецкой области потребовал отправить в отставку мэра Данкова
В Липецке из-за жалоб уволили главврача городской больницы №4
Под Липецком из квартиры украли катану, саблю и 90 бутылок коллекционного алкоголя
В Липецке угнали внедорожник «Мицубиси-Аутландер»
Под Липецком в столкновении трех машин пострадали люди
Под Липецком в ДТП перевернулся «Матиз» и едва не упал на пешехода
Свет и воду отключат в Липецке в понедельник
В Липецке полиция вычислила водителя, который сбил ребенка и сбежал
В ДТП с двумя иномарками в Липецке погиб человек
Новая школа в Липецке за полмиллиарда рублей превратилась в долгострой
Липчанин в Мордовии обманул сельхозкооператив на 1.6 млн. рублей
На выходные в Липецке обещают дожди и сильные порывы ветра
До конца года в Липецке объединят несколько школ и садиков
В Липецкой области установили максимальный V класс горимости лесов