С начала года в Липецке выловили более 4000 бродячих животных

СЕГОДНЯ 15:17 2019-09-16T15:17:11+03:00

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В Липецке продолжают ловить безнадзорных животных. С начала года от жителей города поступило более 900 заявок. Чаще всего липчане жаловались на бродячих животных, которых встречали в районе улицы Баумана, Сырского Рудника, Опытной. Также они беспокоили горожан в садоводческих товариществах "Металлург-1", "Металлург-3", "Металлург-4". Кроме того, животные пугали липчан в местах, где активно идет застройка - в микрорайонах "Победа", "Европейский" и тд.

По информации пресс-службы городской администрации, за 9 месяцев специалисты выловили более 4 тыс. безнадзорных животных. Работа ведется постоянно. Напомним, что о бродячих животных липчане могут сообщить по телефонам: 72-74-96; 72-74-86 и 35-30-18.

ИСТОЧНИК KP.RU