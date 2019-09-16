В Липецке на улице Космонавтов на сутки отключат светофор

СЕГОДНЯ 18:09 2019-09-16T18:11:23+03:00

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В Липецке погаснет светофор у остановки "Прогресс". Об этом сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства. Сигнальный столб отключат на сутки из-за работ по реконструкции на улице Космонавтов. Пешеходный переход на участке станет нерегулируемым. Движение будет осуществляться согласно правилам дорожного движения. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и взаимовежливыми.

Напомним, что улицу Космонавтов ремонтируют в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На магистрали реконструируют 9 светофорных объектов. На месте старых устанавливают современные светодиодные. Кроме того, дополнительные светофоры появятся в районе дома 9/1 по улице Космонавтов, у поворота на улицу Филипченко и у поворота на улицу Звездная возле дома №37/2 по Космонавтов.

ИСТОЧНИК KP.RU