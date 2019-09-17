Под Липецком в кювет вылетела "Лада", пострадал водитель

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-17T09:16:20+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области выявлено 1 562 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 3 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. 51 человек оказался не пристегнут во время движения. 1 203 раза водители превысили допустимую скорость. Произошло 25 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

Накануне, 16 сентября, на трассе Липецк-Грязи-Песковатка на обочину съехала "Лада-Приора". Это случилось в 4 часа утра. По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением. Его с травмой доставили в больницу.

В Измалковском районе на автодороге Предтечево-примыкание к дороге Мягкое-Измалково в кювет вылетела "Ока". Машина перевернулась. 34-летнего водителя отвезли в больницу, чтобы медики оказали ему помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU