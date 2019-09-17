Под Липецком у 75-летней пенсионерки украли велосипед и скутер

СЕГОДНЯ 09:38 2019-09-17T09:38:07+03:00

А у жителя Грязинского районе мошенница сняла с карты более 4,5 тыс. рублей

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В выходные в отдел полиции Липецка обратилась 24-летняя девушка. В своем заявлении она указала, что в воскресенье с 2 ночи до 3 часов дня кто-то пробрался в ее квартиру по улице Спиртозаводской и украл 1500 рублей и сотовый. По данным пресс-службы регионального УМВД России, предполагаемого вора задержали. Им оказался 28-летний житель Грязинского района.

В августе у 75-летней жительницы села Калабино Задонского районе украли велосипед и скутер. Злодей угнал средства передвижения прямо от ее дома по улице Лесной. Правоохранители установили личность и задержали подозреваемых - неработающих 25-летнего и 35-летнего жителей Хлевенского района.

В прошедший понедельник, 16 сентября, к полицейским Грязинского района обратился 46-летний мужчина. По его словам, кто-то снял с его банковской карты 4 529 рублей, используя технологию бесконтактных платежей. Сотрудники полиции задержали предполагаемую преступницу - неработающую 28-летнюю женщину.

ИСТОЧНИК KP.RU