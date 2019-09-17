2019-09-17T15:49:44+03:00
Происшествия

Липчанину грозит 4 года за отношения со школьницей, которая забеременела

О связи с девочкой узнали после женской консультации
Лия МУРАДЬЯН
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В городе Грязи Липецкой области будут судить 21-летнего парня, который начал взрослые 8отношения с 15-летней школьницей. Согласно материалам дела, совершеннолетний юноша закрутил роман с девочкой летом 2018 года. Отметим, что в РФ сексуальные отношения с лицами до 16 лет уголовно наказуемы даже при согласии несовершеннолетнего.

Какое-то время пара скрывала свои отношения, пока девушка не пришла на прием в женскую консультацию по беременности, о чем медики сразу сообщили в органы. Уголовное дело возбудили по 134 статье УК — сношение с лицом не достигшим 16 лет.

Как сообщили в пресс-службе областного СКР, молодой человек во всем сознался. Теперь уголовное дело направили в суд. Парню грозит 4 года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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