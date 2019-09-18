Водитель «Калины» под Липецком перевернулся в кювет и попал в больницу

СЕГОДНЯ 09:19 2019-09-18T09:19:37+03:00

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Авария произошла во вторник, 17 сентября, в городе Лебедянь Липецкой области. Там на улице Елецкой не справился с управлением 25-летний парень на «Ладе-Калине». Машина вылетела в кювет и перевернулась. На место прибыли «скорая» и автоинспекторы, водителя с различными травмами увезли в больницу.

По данным ГИБДД, это была единственная авария с пострадавшим в области за сутки. ДТП без пострадавших, где повреждения получил только транспорт, зарегистрировали 21. Вместе с тем в тот же день на дорогах региона зафиксировали 1366 нарушений ПДД. Радары отметили 978 случаев превышения скорости, а автоинспекторы оштрафовали 77 водителей за непристегнутые ремни.

Автоинспекторы предупреждают, что одно из наиболее опасных нарушений - это превышение скорости. Водители должны соблюдать не только предписанный знаком скоростной режим, но и учитывать состояние дороги, погоду, время суток и другие особенности.

ИСТОЧНИК KP.RU