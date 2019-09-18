2019-09-18T09:19:37+03:00
Происшествия

Водитель «Калины» под Липецком перевернулся в кювет и попал в больницу

За сутки на дорогах региона 21 ДТП обошлось без пострадавших
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
В ДТП пострадал водительВ ДТП пострадал водительФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

Авария произошла во вторник, 17 сентября, в городе Лебедянь Липецкой области. Там на улице Елецкой не справился с управлением 25-летний парень на «Ладе-Калине». Машина вылетела в кювет и перевернулась. На место прибыли «скорая» и автоинспекторы, водителя с различными травмами увезли в больницу.

По данным ГИБДД, это была единственная авария с пострадавшим в области за сутки. ДТП без пострадавших, где повреждения получил только транспорт, зарегистрировали 21. Вместе с тем в тот же день на дорогах региона зафиксировали 1366 нарушений ПДД. Радары отметили 978 случаев превышения скорости, а автоинспекторы оштрафовали 77 водителей за непристегнутые ремни.

Автоинспекторы предупреждают, что одно из наиболее опасных нарушений - это превышение скорости. Водители должны соблюдать не только предписанный знаком скоростной режим, но и учитывать состояние дороги, погоду, время суток и другие особенности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24