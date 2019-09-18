2019-09-18T11:31:02+03:00
Общество

В Липецке водитель "Нивы" объехал пробку по островку безопасности

Липчане сняли сообразительного автомобилиста на видео [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке водитель "Нивы" объехал пробку по островку безопасностиВ Липецке водитель "Нивы" объехал пробку по островку безопасностиФото: принтскрин видео.
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Очередное нарушение правил дорожного движения попало на видео. Это произошло утром, 18 сентября, в районе Тракторостроителей. Возле кольца сформировалась небольшая пробка. Участники движения терпеливо ждали своей очереди, чтобы проехать. Кроме одного.

Водитель "Нивы", судя по всему, очень спешил. Он решил сократить путь, заехав на островок безопасности. Там он спокойно пропустил машины, которые двигались по кольцу, съехал на проезжую часть и благополучно поехал дальше.

Такой маневр попал в объектив видеорегистратора одной из машин. Липчане выложили ролик в соцсетях.

- Если пробки? Есть способ их объехать. Учитесь! - с юмором отнеслись к такому "выкрутасу" липецкие водители.

В Липецке водитель "Нивы" объехал пробку по островку безопасности.https://vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU

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