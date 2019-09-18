Под Липецком с грузовика слетела цистерна и упала на дорогу

СЕГОДНЯ 16:28 2019-09-18T16:29:23+03:00

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ДТП случилось в эту среду, 18 сентября, в районе трассы М-4 «Дон», на участке дорогие Елец – Становое в Липецкой области. Там с полуприцепа грузовика свалилась цистерна. Очевидцы выложили фото последствий аварии. По кадрам видно, что грузовой автомобиль переводил две цистерны, у одной из которых оторвалось крепление. В итоге цилиндрический резервуар соскочил с платформы и частично скатился на дорогу, другая часть емкости осталась на машине.

Цистерна слетела с грузовика. Фото: "ДТП Елец"Фото: vk.com

На месте работают автоинспекторы. К счастью емкость упала на пустую дорогу и никого не придавила, авария обошлась без пострадавших. Что именно перевозили в цистернах неизвестно, опознавательных знаков на поверхности емкостей очевидцы не заметили. Сейчас водитель грузовика стоит на дороге ожидая помощи. Устранить последствия ДТП без тяжелой техники не получится.

ИСТОЧНИК KP.RU