В четверг в Липецке до +15 градусов, дожди и сильный ветер
В четверг, 19 сентября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью умеренные, местами небольшие дожди. Температура воздуха составит 2-7 градусов выше ноля.
Днем в регионе небольшие осадки. Столбик термометра поднимется максимум до +15 градусов. Ветер западный 7-12 м/с. Синоптики предупреждают, местами возможны порывы до 17 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 736 мм рт.ст.
В пятницу, 20 сентября, в Липецке переменная облачность. В темное время суток не больше 5 градусов тепла. Днем в областном центре до 13 градусов выше ноля. После полудня синоптики прогнозируют дожди. Ожидается, что выпадет 4,7 мм осадков. Ветер переменных направлений 4-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт.ст.
ИСТОЧНИК KP.RU