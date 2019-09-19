Под Липецком сгорел гараж и "Ауди"
В минувшую среду, 18 сентября, в Липецкой области случился пожар. Очевидцы сообщили о происшествии пожарным в 20.17. По их словам, в Ельце загорелся гараж.
К улице Томской выехали 2 пожарно-спасательных отделения. Когда спасатели прибыли на место, коонструкция уже пылала на площади 48 кв.м. Вспыхнул внутри стоящий автомобиль "Ауди А6". Появилась угроза распространения огня на близрасположенные соседние дома.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, личный состав подал 1 ствол на тушение пожара, 2 - на защиту домов. Пламя уничтожило сгораемые конструкции гаража на площади 48 кв.м., а также сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.
К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU