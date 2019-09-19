2019-09-19T09:14:25+03:00
Происшествия

Под Липецком сгорел гараж и "Ауди"

Огонь чуть было не перекинулся на соседние дома [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Под Липецком сгорел гараж и иномаркаПод Липецком сгорел гараж и иномаркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В минувшую среду, 18 сентября, в Липецкой области случился пожар. Очевидцы сообщили о происшествии пожарным в 20.17. По их словам, в Ельце загорелся гараж.

Под Липецком сгорел гараж и иномарка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком сгорел гараж и иномаркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К улице Томской выехали 2 пожарно-спасательных отделения. Когда спасатели прибыли на место, коонструкция уже пылала на площади 48 кв.м. Вспыхнул внутри стоящий автомобиль "Ауди А6". Появилась угроза распространения огня на близрасположенные соседние дома.

Под Липецком сгорел гараж и иномарка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком сгорел гараж и иномаркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, личный состав подал 1 ствол на тушение пожара, 2 - на защиту домов. Пламя уничтожило сгораемые конструкции гаража на площади 48 кв.м., а также сгораемые узлы и агрегаты автомобиля.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают специалисты.

Под Липецком сгорел гараж и иномарка Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком сгорел гараж и иномаркаФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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