Отставку детского омбудсмена в Липецке не комментируют

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-19T11:26:51+03:00

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На днях появилась информация, что Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова уходит в отставку. И что она уже написала заявление по собственному желанию. Однако, в ее приемной об этом не спешат рассказывать. Информацию пока не подтвердили. Лишь отметили, что Куракова до конца месяца будет в отпуске.

Напомним, Людмила Куракова родилась в 1957 году в Липецке. Окончила Липецкий политехнический институт, получив квалификацию "инженер-механик". Затем - высшую партийную школу. Кандидат экономических наук.

С 1974 года работала на Липецком тракторном заводе. В 1980-1983 годах - инженер-конструктор ЛТЗ. До 1988 года - на комсомольской и партийной работе. В 1988 году Куракову назначили заместителем председателя Липецкого горисполкома. Далее - заместителем, первым заместителем главы администрации Липецка. С 1998 по декабрь 2014 года она являлась заместителем губернатора Липецкой области. Награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом Дружбы. Замужем. Есть дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU