2019-09-19T13:58:10+03:00
Общество

Липчане напишут "Всероссийский экономический диктант"

Мероприятие состоится в октябре
Юлия КЛЮЕВА
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Липчан приглашают на экономический диктантЛипчан приглашают на экономический диктантФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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Липчан приглашают написать "Всероссийский экономический диктант. Он состоится в следующем месяце - 9 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Принять участие в мероприятии может любой желающий, независимо от возраста и образования. Прием заявок уже стартовал. Зарегистрироваться можно по ссылке, а также в день испытания в здании ЛГТУ по адресу: улица Московская, 30. Участие бесплатное.

Перед началом Общероссийской образовательной акции участникам раздадут отрывной лист, бланк для написания диктанта и инструкцию по его заполнению. Липчанам предстоит выполнить все задания за 1 час. Плюс 15 минут - на инструктаж.

Результат своей работы горожане смогут посмотреть на сайте www.veorus.ru по индивидуальному идентификационному номеру, который присвоят каждому участнику.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-919-253-77-70 – Дарья, 8-904-696-46-73 – Дмитрий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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