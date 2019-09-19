В Липецке отремонтировали улицу Титова и площадь Космонавтов

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-19T15:50:09+03:00

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В Липецке сдали еще 2 дороги, отремонтированных в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В этот четверг, 19 сентября, члены специальной комиссии официально признали их готовыми. Речь идет об улице Титова и кольцевой магистрали вокруг площади Космонавтов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в эту комиссию вошли представители ГИБДД и руководители профильных подразделений городской и областной администраций.

Этим летом на 700 метровом участке улицы Титова уложили 2 слоя асфальтобетона - выравнивающий и верхний. Рабочие оборудовали искусственные неровности. Появились дополнительные парковки.

А на втором участке площадью 12 170 кв.м. заменили 2 слоя покрытия. Верхний выполнили из особо прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. Напомним, что ранее специалисты приняли 5 дорог, отремонтированных в рамках национального проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU