Липчанин, которого присяжные оправдали в смерти человека, получил срок за грабежи

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-19T17:01:23+03:00

Потерпевший скончался через два года после побоев

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В Грязинском районном суде Липецкой области вынесли приговор по грабежам и драке со смертельным исходом. Подсудимый изначально обвинялся в причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть и грабеже – 111 и 161 УК.

По более тяжкой, 111-й статье, следствие выдвигало версию, что 39-летний подсудимый сильно избил знакомого, еще 10 ноября 2016 года. Избитый попал в больницу с тяжелыми травмами, включая ушиб мозга, но так и не смог полностью оправиться. Спустя два года, 22 сентября 2018 года, потерпевший умер от тех травм. Присяжные признали подсудимого невиновным.

В том же году, когда была драка, подсудимый ограбил несколько человек. Так 15 октября он отнял у женщины сотовый телефон, а 26 октября отнял у знакомой женщины 2000 рублей. В этих двух грабежах, присяжные признали его виновным, но заслуживающим снисхождения.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, при назначении наказания, суд учел раскаяние, явки с повинной, содействие следствию, состояние здоровья и наличие детей. В итоге за два грабежа мужчина получил 3 года строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU