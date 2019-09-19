Губернатор Липецкой области снял с должности двух районных депутатов

СЕГОДНЯ 17:32 2019-09-19T17:32:19+03:00

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Полномочия нескольких депутатов Липецкой области досрочно прекращены. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, парламентарии нарушили антикоррупционное законодательство.

В соответствии с Федеральным Законом "О противодействии коррупции" депутаты должны представить главе региона сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Этого не сделали депутат совета депутатов сельского поселения Верхнеказаченского сельсовета Задонского района Владимир Аргунов и депутат Совета депутатов сельского поселения Ратчинский сельсовет Добровского района Ольга Гончарова. Так. они нарушили законодательство о противодействии коррупции.

В связи с этим губернатор Липецкой области обратился в представительные органы сельских поселений. Там приняли решение о досрочном прекращении депутатских полномочий этих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU