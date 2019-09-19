2019-09-19T17:37:45+03:00
Происшествия

В Липецке ищут мать, которая вынесла в лес новорожденного ребенка

Липчан просят помочь в розыске женщины, конфиденциальность гарантируют [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчан просят помочь в поиске женщины, которая бросила в лесу новорожденного ребенка. Напомним, младенца нашли 3 сентября, в лесу в районе ЛТЗ. Случайный прохожий прогуливался в 15 метрах от роддома и набрел на сверток из простыни, в котором был грудной ребенок. Прохожий сразу вызвал полицию и «скорую», а также обратился за помощью к врачам роддома. Благодаря внимательности неравнодушных людей младенец выжил.

Полиция ищет женщину, которая бросила ребенка в лесу.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

В тот же день начались поиски матери, которая вынесла ребенка в лес, но найти ее не удалось. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, уголовное дело возбудили по статье 125 – оставление в опасности.

Полиция просит всех, кто знает мать малыша, возможно, видел женщину, которая была беременна, но ребенок так не появился, или располагает любой ценной для розыска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02, 8(4742)46-20-02, 8(4742)73-29-32, или обратиться в ближайшее отделение. Полиция гарантирует конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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