В Липецке пожарные эвакуировали полицию во время тренировки
В этот четверг, 19 сентября, к главному зданию УМВД на улице Интернациональной в Липецке примчались спасатели и пожарные машины с сиренами. Недоумевающие прохожие решили, что что-то случилось.
учения в умвд Липецкой области.
На самом деле там проходили совместные пожарно-тактические учения с тренировочной эвакуацией. По легенде учений, на 3 этаже здания начался пожар. На адрес выехали 5 отделений основного и специального назначения, все действия координировались со штабом пожаротушения.
В реальности такой пожар крайне опасен в первую очередь тем, что здание полиции – это объект массового пребывания людей. Дым может быстро заполнить смежные помещения и лестницы, тогда вывести всех чрез центральный вход будет проблематично. К тому же огонь может быстро перекинуться на другие помещения и охватить 1 этаж.
Сотрудники полиции оповестили весь руководящий и личный состав, и организовали эвакуацию людей до прибытия пожарных. Также полицейские боролись с условным пожаром имеющимися в здании огнетушителями.
К моменту прибытия пожарных, «огонь» в здании полиции охватил 38 м2. Сотрудники МЧС локализовали условный пожар за 20 минут, еще через 10 минут пожар полностью ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU