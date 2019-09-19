В Липецке пожарные эвакуировали полицию во время тренировки

СЕГОДНЯ 18:40 2019-09-19T18:46:03+03:00

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В этот четверг, 19 сентября, к главному зданию УМВД на улице Интернациональной в Липецке примчались спасатели и пожарные машины с сиренами. Недоумевающие прохожие решили, что что-то случилось.

учения в умвд Липецкой области.

На самом деле там проходили совместные пожарно-тактические учения с тренировочной эвакуацией. По легенде учений, на 3 этаже здания начался пожар. На адрес выехали 5 отделений основного и специального назначения, все действия координировались со штабом пожаротушения.

Учения МЧС в здании УМВДФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В реальности такой пожар крайне опасен в первую очередь тем, что здание полиции – это объект массового пребывания людей. Дым может быстро заполнить смежные помещения и лестницы, тогда вывести всех чрез центральный вход будет проблематично. К тому же огонь может быстро перекинуться на другие помещения и охватить 1 этаж.

Учения МЧС в здании УМВДФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Сотрудники полиции оповестили весь руководящий и личный состав, и организовали эвакуацию людей до прибытия пожарных. Также полицейские боролись с условным пожаром имеющимися в здании огнетушителями.

Учения МЧС в здании УМВДФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

К моменту прибытия пожарных, «огонь» в здании полиции охватил 38 м2. Сотрудники МЧС локализовали условный пожар за 20 минут, еще через 10 минут пожар полностью ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU