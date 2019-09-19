2019-09-19T19:03:06+03:00
Общество

Из Липецка можно будет улететь в Турцию

В регионе презентовали «Турецкие авиалинии»
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецк зайдут "Турецкие авиалинии"В Липецк зайдут "Турецкие авиалинии"Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В этот четверг, 19 сентября, в Липецкой торгово-промышленной палате презентовали авиакомпанию «Турецкие авиалинии» HOSGELDINIZ. Как сказал президент ТПП Анатолий Гольцов, который приветствовал гостей, «Турецкие авиалинии» – это государственная компания, и турецкие власти ищут возможности установить контакты в регионах России, включая Липецкую область.

На презентации директор «авиалиний» Айтекин Уяра заявил, что компания планирует организовать перелеты из Липецка в Анталию и обратно дважды в неделю. Как выяснилось, липчане предпочитают для отдыха именно Анталию. А вот чартерных рейсов из Липецка в Турцию не будет, бизнесменам по-прежнему придется летать в Стамбул из аэропорта Воронежа. Как сообщили в пресс-службе ТПП, у Липецкой области есть экономический потенциал, чтобы «Турецкие авиалинии» пришли в регион надолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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