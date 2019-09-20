2019-09-20T09:25:27+03:00
Общество

В Липецке в выходные изменится маршрут автобуса №35

Причина тому - ремонтные работы на железнодорожном переезде
Юлия КЛЮЕВА
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В выходные изменится маршрут автобуса №35. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Липецка. Это произойдет из-за ремонтных работ на железнодорожном переезде, который расположен в районе строения №43 по улице Юношеской. Работы стартуют в субботу, 21 сентября, в 8 часов утра и продлятся до следующего дня.

На этот период времени автобус №35 "Железнодорожный вокзал - село Косыревка" будет двигаться лишь до остановки "Щебеночный завод". Жителей села Косыревка будет возить общественный транспорт №179. Как только ремонтные работы завершат, автобусы начнут ходить по привычному маршруту - доезжать до села.

Вопросы об изменениях в работе городского транспорта липчане могут задать в центральную диспетчерскую города по телефону 31-00-82.

ИСТОЧНИК KP.RU

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