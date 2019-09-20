СЕГОДНЯ 09:37 2019-09-20T09:43:48+03:00

В Липецке женщина украла с чужой карты почти 20000 рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

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14 сентября в отдел полиции Липецка обратилась 24-летняя девушка. Она написала заявление, в котором указала, что у нее украли деньги с банковской карты. По словам девушки,сначала она потеряла эту карту в районе дома по улице Меркулова. Позже она узнала, что с нее утекло 19 859 рублей - кто-то расплатился картой в магазине.

По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность злодея. Точнее, злодейки. Предполагаемая участница преступления - 32-летняя формовщик организации. Женщину задержали. Расследование продолжается. Его проводит отдел полиции №7 областного центра.

Напомним, в случае опасности звонить по телефону "02". Также можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб "112".

ИСТОЧНИК KP.RU