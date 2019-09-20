В Липецке женщина украла с чужой карты почти 20000 рублей
14 сентября в отдел полиции Липецка обратилась 24-летняя девушка. Она написала заявление, в котором указала, что у нее украли деньги с банковской карты. По словам девушки,сначала она потеряла эту карту в районе дома по улице Меркулова. Позже она узнала, что с нее утекло 19 859 рублей - кто-то расплатился картой в магазине.
По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность злодея. Точнее, злодейки. Предполагаемая участница преступления - 32-летняя формовщик организации. Женщину задержали. Расследование продолжается. Его проводит отдел полиции №7 областного центра.
Напомним, в случае опасности звонить по телефону "02". Также можно обратиться на единый номер вызова экстренных служб "112".
ИСТОЧНИК KP.RU