2019-09-20T10:17:14+03:00
Происшествия

Под Липецком "Лада" столкнулась с ПАЗ: погибла женщина-водитель

Авария случилась в Ельце
Юлия КЛЮЕВА
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В Ельце произошла трагедия: в ДТП погибла женщина-водительВ Ельце произошла трагедия: в ДТП погибла женщина-водительФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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За прошедшие сутки автоинспекторы зафиксировали на дорогах Липецкой области 1 263 нарушения правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, 4 водителя сели за руль в нетрезвом состоянии. 50 человек не стали пристегиваться во время движения. 893 раза автомобилисты нарушили скоростной режим. Произошло 13 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В минувший четверг, 19 сентября, в Липецке на улице Космонавтов 44-летний водитель "Мерседеса" сбил 14-летнюю школьницу. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девочку с травмой госпитализировали.

Трагедия произошла в Ельце. Там на улице Задонской столкнулись "Лада-Гранта" с 39-летней женщиной за рулем и автобус ПАЗ. Автоледи скончалась.

В Краснинском районе столкнулись "ВАЗ-2104" и "Дэу". Пострадали водители машин.

В том же районе на трассе Суходол-Решетово-Дуброво - примыкание к автодороге Становое-Лебедянь "Лада" врезалась в трактор. Водителя легковушки с травмами доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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