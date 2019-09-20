2019-09-20T11:49:06+03:00
Общество

В Липецкой области от клещей обработали 1 198,39 га территорий

За неделю членистоногие напали на 19 детей региона
Юлия КЛЮЕВА
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Клещи продолжают нападать на липчанКлещи продолжают нападать на липчанФото: Юлия КЛЮЕВА
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За прошедшую неделю клещи покусали 66 липчан, 19 из которых - дети. Покусы зарегистрированы на всех административных территориях области. По данным пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, к 19 сентября зарегистрированы 19 случаев заражения клещевым боррелиозом. Также есть завозной случай клещевого энцефалита из Алтайского края.

Специалисты исследовали 78,6% клещей, снятых с пострадавших. Из них 22,2% оказались носителями клещевых инфекций. Так, 16,4% были заражены боррелиозом. 5% - гранулоцитарным анаплазмозом. 0,9% - моноцитарным эрлихиозом человека.

В 79% случаев клещи напали на липчан на территориях домовладений и приусадебных участков. В 15,7% случаев - на природе. В 1,3% клещи присосались к людям в парках. В 1,5% - на кладбищах. В 2,5% случаев - в других местах.

От клещей обработали 1 198,39 га в регионе. В прошлом году акарицидные обработки провели на территориях в 768,47 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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