На поощрение народных дружинников Липецка хотят выделять по 16,5 млн в год

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-20T13:51:16+03:00

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В Липецком горсовете состоялось заседание профильной комиссии, на которой Управление по делам ГО и ЧС представило парламентариям информацию о создании условий для деятельности народных дружин.

Так, в Липецке существуют 13 народных дружин - 4 на базе департаментов мэрии, еще 9 на базе вузов, организаций, общественных объединений и тд. В них входят 350 человек. Дружинники, в том числе, патрулируют с полицейскими улицы города. За 7 месяцев этого года они выявили 15 административных правонарушений. Раскрыли 27 преступлений.

Кстати, в мэрии находится на рассмотрении проект, который регламентирует материальное поощрение добровольных народных дружин. Так, на страхование жизни и здоровья, а также стимулирование дружинников планируют выделять 16,5 млн рублей в год.

И.о. председателя Счетной палаты Липецка Ирина Живутская попросила предоставить финансово-экономическое обоснование средств, которые предполагается выделять для поощрения дружинников.

ИСТОЧНИК KP.RU