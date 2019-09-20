2019-09-20T14:54:18+03:00
Общество

В Липецке в районе Сокола выпал град

Липчане сняли на видео, как белая крупа сыпалась с неба [видео]
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке выпал градВ Липецке выпал градФото: принтскрин видео.
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В эту пятницу, 20 сентября, Липецк оказался во власти непогоды. Природа буйствует: то с неба льет дождь, то из-за туч прорывается солнце. А днем в некоторых районах областного центра выпал град. По словам липчанки Анны, на Соколе он шел около 10 минут. К счастью, он был небольшой. Имущество горожанки осталось в целости и сохранности.

Кстати, в субботу, 21 сентября, синоптики обещают небольшие дожди. А также призывают липчан быть осторожнее, так как ночью в Липецкой области местами возможен туман. В случае происшествий следует обращаться на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно. Вызовы бесплатны как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

В Липецке в районе Сокола выпал град.

ИСТОЧНИК KP.RU

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