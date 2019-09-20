В субботу 2 улицы Липецка останутся без воды

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-20T16:49:33+03:00

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В субботу, 21 сентября, в некоторых домах Липецка отключат холодную воду и электроэнергию. Так, с 9 утра до 5 часов вечера без света останутся жители дома №7 по Поперечному проезду. На этот же период времени свет погаснет в садоводческом товариществе "Ветеран Труда".

Практически на весь день отключат воду на 2 улицах областного центра. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Задорожная, 24; Гагарина, 106 , 112, 131/А, 133, 135, 139.

По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Но советуем горожанам заранее запастись питьевой водой. Подробную информацию об отключениях липчане могут получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU