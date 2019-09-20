2019-09-20T17:56:30+03:00
Происшествия

В пожаре под Липецком погибли пенсионеры

С огнем боролись 16 пожарных [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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Пожар в ЕльцеПожар в ЕльцеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.
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В эту пятницу, 20 сентября, под Липецком произошла трагедия. В Ельце сгорел дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 15.03. Очевидцы рассказали, что по улице Староелецкая вспыхнул частный дом.

Когда пожарные прибыли на место они увидели, что 1-этажное деревянное строение уже охвачено пламенем. На борьбу с огнем вышли 4 пожарно-спасательных отделения. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, возгорание тушили 16 спасателей. В 15.36 пожар ликвидировали. Погибли 2-е пожилых людей. Причины возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Также спасатели просят липчан соблюдать правила пожарной безопасности.

Пожар в Ельце Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Пожар в ЕльцеФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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