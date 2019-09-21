Под Липецком сгорел пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-21T12:32:58+03:00

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Этим утром, 21 сентября, в Липецкой области произошел пожар. В Ельце сгорел пассажирский ПАЗик. Автобус маршрута №6 загорелся на улице Путейская. По словам свидетелей происшествия, никто из людей не пострадал. Местные жители успели выйти из маршрутки до того, как она вспыхнула.

Машина горела открытым пламенем. Рядом стояли ельчане и снимали все на видео. Спустя некоторое время приехали пожарные. Они ликвидировали огонь. Причины пожара предстоит установить специалистам.

Спасатели напоминают жителям Липецка и области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются бесплатно и в любое время суток.

Под Липецком сгорела маршрутка.Видео группы Вконтакте "ДТП Елец"

ИСТОЧНИК KP.RU