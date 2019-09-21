2019-09-21T13:00:34+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Липецке порывы ветра до 20 м/с

В Липецкой области ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями
Юлия КЛЮЕВА
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Липецкие спасатели вновь разослали экстренное предупреждение. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в период с 12.00 22 сентября по 12.00 23 сентября, наступает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Липецка и области.

Так, ожидается погода с неблагоприятными метеоусловиями: облачная с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Температура воздуха от 0 до 5 градусов выше ноля. Днем умеренный, местами небольшой дождь. В светлое время суток в регионе до +15 градусов.

Ночью в Липецкой области ветер юго-западный 8-13 м/с. Днем западной четверти 10-15 м/с. Возможны порывы до 20 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 745 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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