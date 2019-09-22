В Липецке пропал 32-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-22T14:08:47+03:00

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В Липецке ищут 32-летнего мужчину. На прошлой неделе пропал Хамков Александр Николаевич. Липчанин не выходит на связь со среды, 18 сентября. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", пропавший проживает в районе улицы Индустриальной областного центра. Но также может находиться в Москве. До настоящего момента его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые.

Всех, ко видел Александра Хамкова или знает, где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU