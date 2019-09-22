2019-09-22T14:33:16+03:00
Общество

На новой неделе в детсадах, школах и больницах Липецка включат отопление

Когда батареи потеплеют в многоквартирных домах, решат в понедельник [фото]
Юлия КЛЮЕВА
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На новой неделе в больницах, школах и детсадах Липецка потеплеетНа новой неделе в больницах, школах и детсадах Липецка потеплеетФото: Юлия КЛЮЕВА
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На следующей неделе в соцучреждения начнут подавать тепло. Об этом сообщила в своем инстаграме мэр Липецка Евгения Уваркина. В понедельник, 23 сентября, глава городской администрации подпишет Постановление о подаче тепла в детские сады, школы и учреждения здравоохранения. Отопление будут включать по заявкам руководителей.

Также в начале недели поднимут вопрос о начале отопительного сезона в многоквартирных домах. Напомним, что по закону тепло обязаны подавать в дома, если среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не поднимается выше 8 градусов. Однако, на следующей неделе синоптики обещают от 12 до 15 градусов тепла. Поэтому вопрос остается открытым. Свое мнение по этому поводу липчане могут оставить в инстаграме Евгении Уваркиной - в комментариях под постом.

uvarkina_evgeniauvarkina_evgenia
На следующей неделе в детсадах, школах и больницах Липецка включат отопление
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ИСТОЧНИК KP.RU

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