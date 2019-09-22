Спасатели предупреждают липчан о сильном западном ветре

СЕГОДНЯ 14:42 2019-09-22T14:45:55+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о сильном ветре в эту субботу, 22 сентября. По сведениям пресс-службы регионального ГУ МЧС России, в ближайшие 1-3 часа и с сохранением в течение первой половине ночи ожидается усиление западного ветра. Осторожно! Порывы могут достигать 18 м/с.

Сотрудники МЧС напоминают, что во время сильного ветра лучше не выходить из дома. Отключить от сети все электроприборы, так как при скачках напряжения может произойти короткое замыкание и вспыхнуть пожар. Если ветер застал вас на улице, поспешите спрятаться в подъездах зданий или в подземных переходах. Запрещено стоять под линиями электропередач, а также подходить к оборванным проводам. Лучше держаться подальше от стен домов, рекламных щитов и остановок.

В случае происшествия звонить на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU