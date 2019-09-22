2019-09-22T14:58:53+03:00
Общество

В Липецке у стихийных торговцев изъяли 1,5 тонн овощей

В областном центре продолжают бороться с незаконной торговлей
Юлия КЛЮЕВА
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У стихийных торговцев вновь забрали товарУ стихийных торговцев вновь забрали товарФото: Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжают бороться с незаконной торговлей. Так, в минувшую субботу, 21 сентября, сотрудники регионального управления потребительского рынка и ценовой политики вышли в рейд. Они проверили территории в районе Центрального рынка, а именно участок автопарковки.

Как сообщили в пресс-службе управления, были зафиксированы факты торговли вне розничных рынков. В отношении нарушителей составили протоколы по ч.1 ст.6.2 КоАП ЛО "Осуществление деятельности по продаже товаров вне розничных рынков, установленных планов организации розничных рынков на территории области". По данной статье стихийным торговцам грозит от 1 до 3,5 тыс. рублей штрафа. А также по ч.2 ст.6.2 КоАП ЛО - от 3,5 до 5 тыс. рублей.

Сотрудники управления изъяли товар - напольные весы и около 1,5 тонн овощей. Все это они отправили на склад временного хранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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