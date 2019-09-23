Утром под Липецком сгорел 2-этажный дом

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-23T11:10:59+03:00

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Ранним утром 23 сентября в Липецке произошел пожар. О нем пожарным сообщили очевидцы. Сигнал поступил в 4.32. Свидетели рассказали, что на улице Восточная в селе Сырское загорелся 2-этажный нежилой дом.

Под Липецком сгорел домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, на место происшествия прибыли 3 пожарно-спасательных отделения. К тому времени дом уже пылал. С огнем боролись 14 пожарных. Последствия пожара удалось ликвидировать к 5.27. Площадь возгорания составила 400 м2. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112".

Под Липецком сгорел домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Под Липецком сгорел домФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU